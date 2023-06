12 de los mejores plugins de formularios para WordPress

Los formularios son una parte esencial de una web. Para muchos propietarios de sitios, esto implica tener que investigar un poco para encontrar el plugin de formularios que mejor cubra las necesidades de su sitio de WordPress.

La buena noticia es que, si usas WordPress.com para crear tu web, tendrás por defecto un bloque de formulario integrado en el editor de bloques, que analizaremos con más detalle a continuación.

Si quieres funcionalidades adicionales o todavía no estás usando WordPress.com, necesitarás un plugin creador de formularios. Como hay cientos de plugins de formularios de contacto para webs de WordPress, evaluar las diferentes opciones y elegir el mejor plugin de formularios para tu negocio puede resultar agotador.

WordPress.com ofrece opciones de mejora para darte la libertad de crear el sitio que tú quieras. Los planes varían, pero las posibles funciones incluyen la posibilidad de usar cualquier tema o plugin de WordPress (incluido el plugin de formularios que elijas). También hay otras herramientas esenciales para empresas disponibles para SEO, programación de redes sociales y estadísticas del sitio. Una gama de posibilidades de almacenamiento para satisfacer tus necesidades, seguridad de primer nivel, alojamiento ultrarrápido y diversas opciones para obtener los recursos y la asistencia que necesitas. Sea cual sea la visión que tienes de tu web enriquecida con un formulario, WordPress.com puede ayudarte.

En esta entrada, te presentaremos los mejores plugins de creación de formularios para WordPress, así como sus ventajas e inconvenientes, para ayudarte a tomar una decisión informada.

Pero echemos antes un vistazo al formulario por defecto integrado en todos los sitios de WordPress.com, independientemente del plan elegido.

Crear un formulario con WordPress.com

Como ya hemos dicho, WordPress.com incluye un bloque de formulario integrado que puedes utilizar para añadir formularios de contacto simples en cualquier lugar del sitio. Puedes utilizarlo para crear diferentes tipos de formularios, como el de contacto, de registro, de valoración, de reserva de cita, etc.

Para usar esta función, haz clic en el icono + del insertador de bloques al editar una entrada, página o área de widgets, y busca «Formulario». A continuación, haz clic en el bloque de formulario para añadirlo.

Verás varias opciones de formularios prediseñados, pero también puedes saltarte este paso y empezar desde cero.

Una vez que hayas elegido el tipo de formulario que necesitas, utiliza el panel de ajustes de la derecha para configurar las opciones, como las notificaciones por correo electrónico, y lo que pasará después de enviar el formulario. Para saber más al respecto, lee nuestra guía sobre el bloque de formulario de WordPress.com.

Como puedes ver, WordPress.com facilita la creación de formularios sencillos sin utilizar código. Sin embargo, en algunos casos quizá necesites funciones complejas como la lógica condicional, los cálculos matemáticos o la capacidad de adjuntar archivos. Para eso es útil la integración de WordPress con potentes plugins de formulario de terceros.

Capacidades de los formularios de WordPress

Cada plugin de formularios de WordPress incluye su propio conjunto único de funcionalidades. Estas son las principales funciones que debes tener en cuenta:

Plantillas de formularios : un buen plugin de formularios de WordPress te permite crear cualquier tipo de formulario con el menor esfuerzo; por ejemplo, formularios de contacto, de registro de usuarios, de pago, de suscripción, etc.

: un buen plugin de formularios de WordPress te permite crear cualquier tipo de formulario con el menor esfuerzo; por ejemplo, formularios de contacto, de registro de usuarios, de pago, de suscripción, etc. Facilidad de uso : deberías poder crear un formulario fácilmente, incluso si no dominas la tecnología, preferiblemente con un editor de arrastrar y soltar.

: deberías poder crear un formulario fácilmente, incluso si no dominas la tecnología, preferiblemente con un editor de arrastrar y soltar. Adaptable a dispositivos móviles : un plugin de formularios de WordPress debería permitirte crear formularios que queden bien en todos los dispositivos.

: un plugin de formularios de WordPress debería permitirte crear formularios que queden bien en todos los dispositivos. Documentación detallada : la documentación debería ser lo suficientemente extensa como para que te permita entender y aplicar las funciones que quieras.

: la documentación debería ser lo suficientemente extensa como para que te permita entender y aplicar las funciones que quieras. Servicio de atención al cliente : el plugin de formularios de WordPress debería estar respaldado por un gran equipo de profesionales y un servicio de atención al cliente rápido.

: el plugin de formularios de WordPress debería estar respaldado por un gran equipo de profesionales y un servicio de atención al cliente rápido. Personalización del formulario : cuantos más campos y ajustes tengas que personalizar en tu formulario, más versátiles serán los formularios que podrás hacer. Por otro lado, piensa si puedes hacer cambios que mejoren la experiencia del usuario, como dividir el formulario en diferentes páginas o hacerlo conversacional.

: cuantos más campos y ajustes tengas que personalizar en tu formulario, más versátiles serán los formularios que podrás hacer. Por otro lado, piensa si puedes hacer cambios que mejoren la experiencia del usuario, como dividir el formulario en diferentes páginas o hacerlo conversacional. Integraciones de terceros : el plugin de formularios de WordPress debería ser compatible con otras herramientas y tecnologías que estés utilizando, como un CRM, un software de automatización de correos electrónicos, WooCommerce, Stripe, Zapier, etc.

: el plugin de formularios de WordPress debería ser compatible con otras herramientas y tecnologías que estés utilizando, como un CRM, un software de automatización de correos electrónicos, WooCommerce, Stripe, Zapier, etc. Lógica condicional : la modificación de los campos y las secciones del formulario según la información introducida por el usuario hace que sea menos pesado y más eficiente.

: la modificación de los campos y las secciones del formulario según la información introducida por el usuario hace que sea menos pesado y más eficiente. Notificaciones por correo electrónico : comprueba si el plugin de formularios de WordPress te permite notificar a diferentes personas cuando el formulario se envía.

: comprueba si el plugin de formularios de WordPress te permite notificar a diferentes personas cuando el formulario se envía. Envío de archivos front end : quizá quieras que los usuarios puedan adjuntar diferentes tipos de archivos, como imágenes, vídeos, PDF y otros.

: quizá quieras que los usuarios puedan adjuntar diferentes tipos de archivos, como imágenes, vídeos, PDF y otros. Publicación del formulario : ¿el plugin de formularios de WordPress te permite mostrar el formulario en cualquier sitio de tu web con widgets, shortcodes o bloques?

: ¿el plugin de formularios de WordPress te permite mostrar el formulario en cualquier sitio de tu web con widgets, shortcodes o bloques? Protección contra spam: los mensajes de spam son un desafío para cualquiera que utilice Internet. Por eso, el plugin de formularios de WordPress debería tener funciones para minimizar el spam, como reCaptcha, Honeypot u otros dispositivos antispam.

Es importante tener en cuenta las necesidades de tu negocio al evaluar estas características. Por ejemplo, si administras una web de empleo para empleadores y empleados, necesitarás formularios como el formulario de registro de empleadores y un formulario de solicitud de empleo. Asimismo, los comercios electrónicos necesitarán formularios específicos como el formulario de pedido, el de inicio de sesión de usuarios y otros.

Los mejores plugins de creación de formularios de WordPress

Sin más preámbulos, vamos a profundizar en los mejores plugins de formularios para tu sitio de WordPress. La lista incluye plugins básicos con las funciones más indispensables, soluciones avanzadas para la creación de formularios individualizados con muchas opciones de personalización, envío de archivos y lógica condicional, y todas las posibilidades imaginables. Aunque enumeramos algunas funciones disponibles en cada plugin de formularios, visita los enlaces que te proporcionamos para descubrir el resto de funciones que tienen.

Formulario de contacto de Jetpack

Jetpack es un potente plugin polivalente para las webs de WordPress. Tiene diversas funcionalidades, una de las cuales es el formulario de contacto de WordPress con un editor de arrastrar y soltar que puedes usar para añadir, editar y reorganizar los campos del formulario. Es también el bloque de formulario integrado que incluyen todos los sitios de WordPress.com, por lo que no necesitas añadir el plugin si tu sitio está alojado en WordPress.com.

Puedes crear infinidad de formularios e incrustarlos en diferentes partes de la web. El plugin usa ajustes nativos de WordPress para enviar notificaciones de correo electrónico cuando se envía un formulario.

Funciones:

Creación de formularios de contacto sencillos tanto en el editor clásico como en el de bloques.

Plantillas básicas incluidas.

Notificaciones en el escritorio.

Filtrado de spam con el plugin Akismet.

Configuración de correos electrónicos personalizados para obtener notificaciones de formulario para varios destinatarios.

Muchos otros módulos de gestión de sitios, rendimiento y seguridad, además de los formularios.

Acciones al enviar.

Documentación detallada y asistencia incluidas.

WPForms

WPForms es un plugin de formularios de WordPress fácil de usar que ofrece tanto una versión gratuita como una versión premium. El plugin gratuito WPForms-Lite está disponible en la tienda de plugins de WordPress.com. Tiene un proceso de trabajo de creación de formularios de arrastrar y soltar para hacer formularios en WordPress sin usar código.

Con WPForms, puedes crear diferentes tipos de formularios adaptables a dispositivos móviles con plantillas listas para usar de formularios de encuesta, de pedido, de suscripción de correo electrónico, de donaciones y mucho más.

Funciones:

Plantillas preparadas para los formularios de uso habitual incluso en la versión gratuita.

Creador intuitivo de formularios de arrastrar y soltar con tipos de campo personalizables y edición en tiempo real.

Integración con softwares de marketing por correo electrónico o CRM, como Salesforce.

Visualización o recepción de notificaciones por correo electrónico de entradas de formularios.

Conexión de formularios con Uncanny Automator para integrarlos con Elementor, WooCommerce, MailPoet y más.

Formularios en varios pasos y extensa personalización con Webhooks.

Notificaciones de abandono de formulario por correo electrónico.

Visualización de formularios en cualquier lugar de la web con bloques, widgets y shortcodes.

Creación de encuestas, sondeos y valoraciones de estrellas.

Construcción de páginas de destino con formularios sin distracciones.

Posibilidad de que los usuarios suban archivos, documentos o imágenes al enviar el formulario.

Integración con Stripe y PayPal, entre otros, para recibir pagos.

Formularios adaptables a dispositivos móviles.

reCAPTCHA como protección antispam.

Lógica condicional para personalizar el formulario según las respuestas del usuario.

Formidable Forms

Formidable Forms es un plugin avanzado de formularios en línea de WordPress que te permite hacer formularios complejos fácilmente. Hay disponibles una versión gratuita y una versión premium. El plugin gratuito Formidable Forms está disponible en la tienda de plugins de WordPress.com. Además de recibir información del formulario en el back end, Formidable te permite mostrar la información enviada en el front end.

Hay muchas funciones avanzadas para hacer formularios sofisticados, no solo para una web, sino también para aplicaciones web basadas en datos, como directorios, listas, etc.

Formidable Forms también incluye extensiones premium que puedes adquirir por separado. Quizá no las necesites en un pequeño negocio, pero, a medida que la empresa crezca, el paquete completo con extensiones adicionales puede ser caro.

Funciones:

Creador y estilizador de formularios de arrastrar y soltar.

Función de lógica condicional que te permite mostrar u ocultar elementos según las preferencias del usuario.

Protección contra spam.

Campos de cálculo para crear formularios de calculadora complejos.

Recopilación, muestra, modificación y filtrado de datos de envío sin plugins adicionales.

Formularios adaptables a dispositivos móviles.

Una selección de plantillas preparadas para elegir.

Notificaciones por correo electrónico y respuestas automáticas.

Posibilidad de exportar ajustes y entradas del formulario.

Creación de formularios de varias páginas para comodidad del usuario.

Admisión de pagos a través de los formularios.

Posibilidad de que los usuarios suban archivos al rellenar un formulario.

Integración con herramientas de marketing por correo electrónico, como Mailchimp, MailPoet, Aweber y otras.

Creación de formularios de calendario para registrarse a eventos.

Gravity Forms

Gravity Forms es un conocido plugin de formularios de contacto premium para WordPress, adecuado tanto para usuarios inexpertos como avanzados. Su creador de formularios de arrastrar y soltar te permite hacerlos sin tener conocimientos de programación.

Una ventaja que tiene en comparación con otros plugins es que algunos de los mejores temas premium de WordPress están optimizados para Gravity Forms. Incluye funciones que te permiten crear formularios avanzados, como la lógica condicional, los cálculos numéricos y más.

Si, por ejemplo, administras una web inmobiliaria, puedes configurar un formulario para calcular pagos hipotecarios a partir de los campos de entrada del usuario, como el precio de compra, el tipo de interés, el pago inicial y el plazo de la hipoteca.

Funciones:

Posibilidad de que los visitantes guarden un formulario y continúen más adelante.

Limitación del número de envíos de un formulario.

Posibilidad de programar formularios.

Formularios de varias páginas y adaptables a dispositivos móviles.

Creación de entradas a partir de un envío de formulario.

Compatible con la subida de archivos.

Lógica condicional para ocultar o mostrar campos del formulario en tiempo real.

Variedad de campos de formulario que se pueden organizar con el creador de arrastrar y soltar.

Cálculos avanzados en valores de entrada.

Admisión de pagos de los usuarios por compras.

Protección antispam para evitar entradas de formulario no deseadas.

Integración con marketing por correo electrónico con Mailchimp, Aweber y otros.

Ninja Forms

Ninja Forms es otro plugin de formularios para WordPress que te permite crear formularios de contacto con facilidad.

El plugin principal es gratuito y el plugin Ninja Forms está disponible en la tienda de plugins de WordPress.com. Puedes ampliar la gama de funciones con diferentes extensiones premium si es necesario. Estas incluyen formularios de varias páginas, lógica condicional, envío de correo front end y análisis de usuarios, entre otras.

Si no tienes claro qué tipo de necesidades tendrás en el futuro y simplemente quieres un plugin de formularios de contacto gratuito, Ninja Forms es una buena opción. Siempre puedes ampliar sus funciones más adelante comprando las extensiones que necesites.

Funciones:

Creador de arrastrar y soltar idóneo para principiantes.

Adición de CSS personalizado para dar estilo a tus formularios de contacto de WordPress.

Gestión y exportación de los datos de envío del formulario.

Integración con conocidos softwares de automatización de correo electrónico y CRM, como Zoho CRM, Mailchimp, Aweber, Campaign Monitor, Constant Contact y Capsule CRM.

Admisión de pagos a través de Stripe, PayPal y Elavon.

Lógica condicional que te permite controlar el diseño según la selección del usuario.

Compatible con formularios de varias páginas y diseños de varias columnas.

Posibilidad de que los usuarios suban archivos.

Herramienta de análisis de usuarios para ver datos relacionados con los envíos.

Plugin apto para desarrolladores con cientos de ganchos y funciones. Posibilidades de mejora con funciones personalizadas.

Deja que nuestros expertos creen tu web personalizada de WordPress.com. Podemos crear lo que necesites, ya sea una página de destino o un sitio completo de eCommerce, una academia online o un sitio informativo e interactivo para tu negocio. EMPIEZA AHORA

Contact Form 7

Contact Form 7 es uno de los plugins de formulario de contacto para WordPress más populares. Existe desde hace más de 10 años. Y es gratuito. Al ser tan popular, cuenta con extensiones premium de terceros para mejorar sus funciones. El plugin Contact Form 7 está disponible en la tienda de plugins de WordPress.com.

Fue uno de los primeros plugins de formulario de contacto gratuitos en el repositorio de plugins de WordPress. La interfaz de usuario básica no ha cambiado mucho desde entonces, a pesar de que otros plugins nuevos y mejores han inundado el mercado. No obstante, si solo quieres un formulario de contacto básico sin ningún coste y no te importa aprender un poco de HTML, Contact Form 7 es lo que necesitas.

Funciones:

Creación de formularios simples con campos de formulario como cuadros, casillas y fechas, entre otros.

Campos de envío de archivos.

Integración con Google reCaptcha para filtrar spam.

Numerosas extensiones gratuitas en el repositorio de plugins de WordPress para mejorar sus funciones.

WS Form

WS Form es relativamente nuevo para la comunidad de WordPress, pero ha arrancado con éxito con un magnífico conjunto de funciones. La versión gratuita ya es potente, pero la versión Pro está a un nivel que, en algunos casos, no tiene rival. En especial, los desarrolladores encontrarán funciones avanzadas a las que nunca habían tenido acceso. Sin embargo, si no eres un desarrollador, no dejes que eso te detenga. Es un creador de formularios sin código intuitivo y potente para no desarrolladores, e incluye todos los extras que un desarrollador podría querer o necesitar.

Funciones:

Diseño de formularios de alto nivel sin código.

Formularios adaptables.

Diseño de arrastrar y soltar.

Conformidad con el RGPD.

Fácil accesibilidad.

Gran variedad de plantillas con las que empezar.

Compatible con el creador de páginas.

Compatible con los marcos.

Interfaz despejada.

Multitud de integraciones.

Muchas más funciones increíbles (échales un vistazo en el sitio).

ARForms

ARForms es un plugin de formularios de WordPress disponible en versión gratuita y premium. El plugin gratuito ARForms está disponible en la tienda de plugins de WordPress.com. Es sencillo de usar, incluso para principiantes. Puedes crear diferentes tipos de formularios, como formularios de contacto, emergentes, de pedidos, de suscripción, de encuesta y más.

Además, puedes crear formularios avanzados con vídeos y mapas utilizando prácticos flujos de trabajo para la creación de formularios. Si te sientes a gusto con la personalización avanzada, tienes la posibilidad de dar estilo a los formularios con CSS personalizado.

Funciones:

Editor en tiempo real con funcionalidad de arrastrar y soltar.

Diversos elementos de campo de formulario únicos.

Diferentes estilos de los campos de entrada, como el rectángulo delimitado, el estilo material, etc.

Lógica condicional para adaptarse según las entradas del usuario.

Realización de cálculos matemáticos.

Campos repetibles ilimitados.

Compatible con los formularios de varios pasos.

Formularios de muestra prediseñados.

Posibilidad de guardar automáticamente el progreso del formulario.

Formularios adaptables a dispositivos móviles.

Análisis integrados para ver las visualizaciones y entradas del formulario.

Determinación de acciones de envío cuando un visitante completa el formulario.

Integración con conocidas herramientas de automatización de correo electrónico.

Integración con pasarelas de pago.

Notificaciones por correo electrónico para administradores y usuarios.

Personalización de colores, fuentes y otros aspectos del diseño.

Google ReCaptcha para evitar el spam.

HappyForms

HappyForms es un plugin de formularios de contacto sencillo y gratuito para WordPress. El plugin gratuito HappyForms está disponible en la tienda de plugins de WordPress.com. También hay disponible un plan con plugins activados. Incluye un creador de formularios de arrastrar y soltar con opciones de personalización y una serie de campos de formulario.

Te permite añadir los formularios de contacto a tus entradas, páginas, archivos de plantilla y widgets. Lo mejor de todo es que puedes crear formularios de varias columnas con un solo clic.

Obtienes funciones para crear formularios conversacionales y revisar una vista previa en tiempo real antes de publicar el formulario. Al enviar el formulario, se les puede mostrar a los usuarios un mensaje personalizado o se les puede redireccionar a una URL.

Funciones:

Posibilidad de utilizar Google ReCaptcha y HoneyPot para filtrar spam.

Creación de formularios duplicados con la función de duplicación de formularios.

Creación de formularios adaptables a dispositivos móviles.

Compatible con formularios de varias páginas.

Posibilidad de que los usuarios suban archivos adjuntos a un formulario.

Escritorio de análisis para monitorizar los envíos de los usuarios.

Conexión con softwares de correo electrónico como MailPoet y Mailchimp, entre otros.

Integración con Stripe o PayPal para realizar transacciones en línea.

weForms

weForms es un plugin creador de formularios gratuito de arrastrar y soltar para WordPress. También tiene una versión premium. El plugin gratuito weForms está disponible en la tienda de plugins de WordPress.com.

Con weForms, puedes crear tantos formularios como quieras e incrustarlos en cualquier lugar de la web de WordPress. Se incluyen los formularios de pago, que pueden integrarse con PayPal o Stripe. También existe la opción de previsualizar el formulario antes de publicarlo.

El creador de formularios tiene plantillas predefinidas para crear fácilmente los tipos de formularios más habituales. Con la función de caducidad, puedes hacer que un formulario deje de ser válido pasada una determinada fecha. También incluye integraciones con soluciones de correo electrónico de terceros y otros servicios.

Funciones:

Plantillas de formularios predefinidas y personalizables.

Creador de formularios de arrastrar y soltar.

Vista previa en tiempo real antes de publicar el formulario.

Configuración de una fecha de caducidad de un formulario para que no se pueda completar pasada una determinada fecha.

Limitación del número de entradas de un formulario.

Notificaciones de envío de formularios.

Opciones de exportación e importación de formularios.

Formularios aptos para dispositivos móviles.

Conexión de formularios con servicios de correo electrónico.

Reducción de las entradas de spam con reCaptcha.

FormCraft

FormCraft es un plugin de formularios premium único por su especialización en el diseño. Los formularios creados con FormCraft son más atractivos que los formularios genéricos que se suelen ver en la red. También hay una versión gratuita disponible y el plugin gratuito FormCraft está disponible en la tienda de plugins de WordPress.com.

El creador de arrastrar y soltar y la amplia gama de plantillas prediseñadas hacen que sea fácil crear cualquier tipo de formulario sin código. Puedes crear e incrustar varios formularios en tu web.

Otra importante ventaja de FormCraft es el formulario emergente. Puedes configurar el formulario para que aparezca en una ventana emergente en función de la acción del usuario.

Funciones:

Edición de tipo arrastrar y soltar.

Integración con pasarelas de pago.

Integración con MailChimp, MailPoet, Campaign Monitor y más.

Personalización de fuentes, diseños, fondos, etc., sin utilizar código.

Adición de CSS personalizado para una mayor personalización.

Formularios aptos para dispositivos móviles.

Compatible con la lógica condicional y los cálculos matemáticos.

Incrustado de formularios en cualquier lugar o activación con una ventana emergente.

Análisis del formulario web en tiempo real para comprobar las visualizaciones y los envíos.

QuForm

QuForm es un plugin premium pero asequible para WordPress que te permite construir formularios de contacto adaptables a dispositivos móviles con un creador de arrastrar y soltar. La navegación en el escritorio al crear los distintos tipos de formularios resulta sencilla.

Puedes construir varios formularios de contacto avanzados sin usar código, como los formularios de varias páginas. Incluye muchos temas diferentes para cambiar el estilo del formulario.

Funciones:

Creador de arrastrar y soltar.

Vista previa durante la creación.

Condiciones al enviar.

reCAPTCHA para proporcionar protección antispam.

Lógica condicional para ocultar o mostrar elementos automáticamente.

Posibilidad de que los usuarios suban archivos.

Un montón de nuevas funciones.

Elige el mejor plugin de formularios de WordPress

Aquí termina nuestro repaso a los mejores plugins de formularios de WordPress que recomendamos. Recabar información sobre los diferentes plugins de formularios y comparar sus diferentes funciones puede ser agotador. Por eso, aquí te ofrecemos varias recomendaciones rápidas para ponértelo fácil.

Para un formulario de contacto simple sin coste alguno, elige los formularios de Jetpack o la versión gratuita de WPForms. Si eres principiante en WordPress y tienes un presupuesto razonable, elige la versión premium de WPForms. Si eres un usuario avanzado o un desarrollador con la intención de crear formularios complejos, no hay mejor opción que Formidable Forms. Además, procura seguir las prácticas recomendadas al elegir plugins.

Esperamos que esta información te ayude a concentrarte en el mejor plugin de formularios para tu sitio de WordPress. Recuerda que WordPress.com te ofrece las mejores opciones para crear una web de WordPress con formularios; desde herramientas sencillas integradas en cualquier plan hasta soluciones robustas para formularios con plugins en los planes correspondientes.